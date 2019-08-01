فريق يد المنيا يبدأ استعداداته لمنافسات الدوري الممتاز

بدأ فريق كرة اليد بنادي المنيا، اليوم الخميس، أولى أيام فترة الإعداد للموسم الجديد، بتدريبات بدنية داخل الملعب الرئيسي بالنادي.



وقال هيثم حمدي المدير الفني للمنيا، إن الفريق شهد انضمام عدة صفقات مميزة هذا الموسم، وجاري اختبار عدد من اللاعبين الآخرين لضم أفضل العناصر لضمان المنافسة القوية هذا العام.



وأضاف حمدي أن الفريق اليوم بدأ بتدريبات بدنية خفيفة، وسيتم تكثيفها خلال الأيام المقبلة خلال الجمعة والسبت والأحد، ثم خوض التدريبات البدنية والمهارية بالصالة المغطاة لرؤية بعض اللاعبين الجدد قبل ضمهم لصفوف الفريق.



وأكد المدير الفني للمنيا ثقته في الجهاز الفني المعاون، واعدا الجماهير بتحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين هذا العام



يذكر أن فريق اليد بنادي المنيا كان قد ضم 5 صفقات جديد وهم: محمد ربيع جناح أيمن قادما من فريق طنطا، ورباعي فريق الفيوم كريم أحمد جناح شمال، واحمد مصطفى "سفينة" لاعب دائرة مدافع، أحمد فتحي كيكا صانع ألعاب، وصلاح دياب جناح أيمن.



يضم الجهاز الفني الجديد كل من: هيثم حمدي مديرا فنيا ورئيس الجهاز، ومحمد إكرام كامل مدرب عام، وائل أبو الليل مدرب حراس مرمى، محمد ناصر أخصائي علاج طبيعي، ومصطفى الحسيني ومحمود خليل إداريي الفريق، تحت إشراف خالد فايز عضو مجلس الإدارة.



