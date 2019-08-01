أمريكا: لا نطلب من رابطة آسيان الانحياز لدول دون أخرى

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لنظرائه في دول منطقة جنوب شرق آسيا خلال اجتماع في بانكوك اليوم الخميس الأول من أغسطس إن بلاده لم تطلب قط من دول منطقة المحيطين الهادي والهندي الانحياز لدول بعينها.



ويلقي التنافس الإقليمي بين الولايات المتحدة والصين بظلاله على اجتماعات أمنية تعقد هذا الأسبوع بين وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وقوى عالمية.



وأضاف بومبيو في مستهل الاجتماع "لا نطلب أبدا من أي دولة بمنطقة المحيطين الهادي والهندي الاختيار ما بين الدول".



وتضم رابطة آسيان في عضويتها عشر دول هي تايلاند وفيتنام وكمبوديا وماليزيا وإندونيسيا ولاوس وميانمار والفلبين وبروناي وسنغافورة.