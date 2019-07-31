تحطم مقاتلة أمريكية في كاليفورنيا

أعلنت البحرية الأمريكية مساء اليوم الأربعاء تحطم طائرة مقاتلة من طراز إفإيه18-إي سوبر هورنت شرق قاعدة سلاح الجو البحري في ولاية كاليفورنيا، حسبما أفادت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الرقمية.



وقال الليفتنانت كوماندور ليديا بوك، المتحدث باسم برنامج جوينت سترايك فايتر في بيان اليوم: "أفراد البحث والإنقاذ يعملون بالموقع وحالة الطيار غير معروفة حاليًا"، مضيفا "السبب وراء تحطم الطائرة قيد التحقيق حاليا".