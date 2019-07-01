غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال ذي الحجة

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هجريًا، بعد صلاة المغرب غدا الخميس، وتنتظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك.



وأكد الدكتور صلاح محمود، رئيس معهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الأسبق، وأستاذ ديناميكا الأرض، أن الناحية العلمية تؤكد أن الدول، التي تشترك في جزء كبير من الليل بنحو 5 ساعات تتوافق في بداية الشهر ونهايته.



وقال أن الأفضل للدول العربية والإسلامية هو إنشاء هيئة دولية تضم علماء الفلك والشريعة والإفتاء المشهود لهم بالكفاءة في الدول العربية والإسلامية، ويحدد مقرها وتجهز بأحدث الوسائل العلمية الحديثة.



وأوضح أن هذه الهيئة ستكون مسؤوليتها استطلاع الهلال وإعلان الأعياد وبداية شهر رمضان لكل العالم الإسلامي في يوم واحد، بما يساهم في تفادي الأزمات التي تتكرر كل عام نتيجة اختلاف الأعياد وبداية شهر رمضان.



وشدد على أن الهلال يظهر في نفس التوقيت لجميع الدول المشتركة في جزء من الليل، إلا أن عوامل الجو يمكن أن تحول دون رؤيته في بعض الدول، إلا أنها يمكن أن تتبع الدول، التي ظهر فيها طبقا للحسابات الفلكية.