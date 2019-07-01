"الصحفيين" تنظم احتفالية "ليلة فى حب الشاروني".. غدا

تقيم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين احتفالية "ليلة في حب الشاروني"، تكريمًا للكاتب الكبير يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال في السابعة مساء الغد الخميس، بقاعة طه حسين بالدور الرابع.



بعد اختيار الأمم المتحدة له واحد من أفضل كتاب الأطفال فى العالم، واعتبار كتابه الأخير (ليلة النار) من أفضل أربع كتب فى العالم والتوصية بترجمته لكل اللغات.



ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفالية، محمد عبد الحافظ وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس المركز القومى لثقافة الطفل، وجيهان الغرباوى الكاتبة الصحفية بالأهرام، والدكتور شريف الجيار أستاذ الأدب المقارن بجامعة بنى سويف، والكاتبة السورية لينا الكيلانى، ويدير اللقاء الصحفى أحمد عبد النعيم.

