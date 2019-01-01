موسكو: تقليص تحليق طائرات سلاح الجو الروسي بسوريا إلى أدنى حد

قال رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرجي رودسكوي، اليوم الاثنين، إن تحليق سلاح الجو الروسي في سوريا تم تقليصه إلى الحد الأدنى، ويُجرى كجزء من التدريب القتالي والاستكشاف الإضافي للوضع.



وأضاف رودسكوي- في تصريح اليوم الاثنين- أن "مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا تقوم بأنشطة تدريبية وقتالية، وهي على استعداد للقيام بمهام مكافحة الإرهاب".



وأضاف: "لقد تقلصت تحليقات الطيران الروسي إلى الحد الأدنى في إطار التدريب القتالي والاستطلاع الإضافي".



وأكد الجنرال الروسي أن روسيا وتركيا تتخذان التدابير اللازمة لتدمير بؤر المسلحين في سوريا والمعدات ومستودعات الذخيرة التابعة لهم.



وأوضح: "في الوقت الحاضر تجري عمليات استطلاع سرية لمعرفة أماكن تمركز المسلحين في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة خفض التصعيد في إدلب"، مشيرا إلى أنه يتم إعادة نشر ما لا يقل عن 500 إرهابي حاليا من تنظيم (أحرار الشام) من المناطق الشمالية بمحافظة إدلب للاستعداد للقيام بعمليات هجومية.