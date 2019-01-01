محمد الشناوى يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد وأرسنال

نفى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري ومنتخب مصر، الشائعات المتداولة مؤخرا بخصوص تلقيه عروضا من أندية أوروبية على رأسها ريال مدريد الإسباني، وأرسنال الإنجليزي.



وشارك الشناوي في فوز "المارد الأحمر" بهدف دون رد على الزمالك غريمه التقليدي في الجولة الختامية للدوري المصري الممتاز، مساء الأحد، بملعب "برج العرب"، ليحتفل الأهلي بلقب الدوري الذي حسمه رسميا الأربعاء الماضي.



وقال محمد الشناوي في تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء: "في الوقت الحالي، كل ما يثار حول وجود عروض خارجية لي مجرد أحاديث في وسائل الإعلام المختلفة".



وأضاف: "لو هناك أي عروض رسمية فسوف يتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، كامل تركيزي الفترة الماضية كان مع النادي الأهلي لحسم الدوري".



وأتم: "الحمد لله على الفوز الذي حققناه أمام الزمالك، الجميع كان يمتلك الروح والإصرار لتحقيق الفوز، نبارك لجماهير الأهلي التتويج باللقب، بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا. وعدنا الجماهير بالدوري ونجحنا في تحقيق هذا الأمر".



وذكرت تقارير صحفية إنجليزية دخول نادييْ أرسنال وأستون فيلا الإنجليزييْن في منافسة على ضم محمد الشناوي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حسب ما ذكرته تقارير صحفية إنجليزية.



وكشف الموقع الإنجليزي أن كلا الناديين يأمل في حسم ضم الشناوي مقابل رسوم تقدر بـ2.5 مليون جنيه إسترليني، وأن أرسنال يبدو أكثر حرصا على الفوز بالسباق، لتعويض اعتزال التشيكي بيتر تشيك حارس الفريق السابق.



وأعدت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية تقريرا تضمن لاعبين أفادت بأنهم مرشحون للعب في نادي ريال مدريد مستقبلا، حيث وضعت على رأسهم محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، بالإضافة إلى الجزائري يوسف بلايلي نجم الترجي التونسي وأحد أفضل لاعبي "الخضر" في مشوار التتويج بأمم أفريقيا، والنيجيري صامويل شوكويزي لاعب فياريال، والسنغالي لامين جاساما، وكذلك الأوغندي الشاب فاروق ميا صاحب الـ 21 عاما.



وأفادت التقارير الصحيفة بأن النادي الملكي وضع الحارس الدولي المصري ضمن قائمة اللاعبين الذين سيراقبهم خلال الفترة المقبلة، بعد تميزه مع "الفراعنة" في البطولة.