أهلي بوعريريج الجزائري يهزم الشحانية القطري

خسر الشحانية أمام أهلي برج بوعريريج الجزائري (1-3)، اليوم السبت، في ثاني مباريات الفريق القطري التجريبية بمعسكره التركي، استعدادا للموسم الجديد.



وسجل الهدف الوحيد للشحانية، اللاعب الإيراني رامين رضائيان.



وحاول الجهاز الفني للشحانية بقيادة الإسباني خوسيه مورسيا، الدفع بأكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال اللقاء، للوقوف على مستواهم.



وكان الشحانية قد فاز في المباراة الودية الأولى، على فريق سيبم الكاميروني بهدفين دون مقابل، ويتبقى للفريق مباراتان في معسكره الإعدادي قبل العودة للدوحة.



ويسعى الشحانية لمواصلة عروضه القوية بدوري نجوم قطر، بعدما نجح في لفت الأنظار إليه خلال الموسم الماضي، بنتائج الجيدة في الكثير من المباريات، حتى أنهى الدوري في المركز السابع.



