العاهل الأردني: شعرت بأنني بين أهلي بلقاء محمد بن زايد وأبنائه وأحفاده

أعرب العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، عن شعوره المفعم بالأخوة بعد لقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأبنائه وأحفاده.



ونشر الملك عبدالله الثاني تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "شعرت اليوم بأنني بين أهلي وأسرتي عند لقائي بأخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأبنائه وأحفاده الأحباء".



وأضاف الملك في تغريدته: "أدعو الله أن يديم الود والمحبة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، كما أدامه بين أسرتينا على مر السنوات"، مرفقًا تغريدته بصور من اللقاء.



ويقوم العاهل الأردني عبدالله الثاني بزيارة عمل إلى الإمارات.