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رياضة

الإسماعيلي: هدفنا الفوز على أهلي بني غازي بالبطولة العربية

السبت 27/يوليه/2019 - 08:55 م
جريدة الدستور
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أعرب عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي تامر موسى عن سعادته باختيار الفريق في النسخة الجديدة لكأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، للمرة الثانية على التوالي.

وأسفرت القرعة التي أقيمت بالمغرب عن وقوع الدراويش في مواجهة مع بطل ليبيا (أهلي بني غاي)، حيث تقام المباراة الأولى في الإسماعيلية، والثانية على ملعب الأخير.

وأضاف موسى - في تصريح عقب القرعة - "الإسماعيلي قدم بطولة جيدة الموسم الماضي، وودع بركلات الجزاء من هنا بالمغرب أمام الرجاء ونعد الجميع بأداء ونتائج أفضل بالنسخة الجديدة".

وقال: "اختيار الاتحاد العربي لنا مجددا يبث لدى جميع أعضاء الفريق إصرار وحماس من أجل نكون على قدر تلك الثقة وإرضاء طموحات الجماهير بتحقيق نتائج مميزة".

وتابع: إن فريق (أهلي بني غازي) قوى للغاية، وسنقدم أفضل ما لدينا في المباراة من أجل حصد بطاقة العبور للدور التالي بالبطولة.
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