جريزمان: أنا وميسي متشابهان في كل شيء

أكد المهاجم الفرنسي جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني، سهولة الانسجام مع ليونيل ميسي نجم الفريق الأول داخل الملعب لأنهما يتمتعان بنفس الخصائص تقريبًا على حد قوله، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك أي مشكلة.



وتعاقد برشلونة مع جريزمان مقابل 120 مليون يورو بعد أن فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد قبل أسبوعين، وتأمل الجماهير أن يكون المهاجم الفرنسي الإضافة التي يحتاجها الفريق من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وقال جريزمان في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية: "اللعب مع ميسي سيكون سهلًا، لأن كلانا يحب اللعب في المساحات الضيقة، وصناعة الأهداف، وتسجيلها أيضًا، بالإضافة إلى الاستمتاع بكرة القدم".



وتابع جريزمان حديثه بخصوص توقعه للعلاقة التي ستربطه مع سواريز وميسي، قائلًا: "سواريز أقرب لي لأنه من الأوروجواي، والجميع يعرف كيف هي علاقتي مع جميع الأروجوانيين، كنت أتحدث معه في الأيام الماضية".



وأنهى جريزمان حديثه: "ما زلت لم أتحدث مع ميسي بعد، لكن سيحدث ذلك عندما يعود، أنا سعيد جدًا باللعب معهما وأتمنى أن نحقق أشياء عظيمة معًا".