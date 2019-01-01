جماهير الريال تطالب بإقالة "زيدان" بعد سباعية أتلتيكو

عرفت مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا واسعًا من طرف مشجعي ريال مدريد عقب الهزيمة الودية المذلة ضد الغريم أتلتيكو مدريد (7ـ3) في المباراة التي جمعت بينهما، فجر السبت، ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية.



واعتمد زين الدين زيدان على أبرز لاعبيه بما في ذلك التعاقدات الجديدة إيدين هازارد، ولوكا يوفيتش، بالإضافة إلى لوكا مودريتش، توني كروس، إيسكو، وسيرجيو راموس.



وانتهى الشوط الأول بتقدم رجال دييجو سميوني (5ـ0) بهاتريك لدييجو كوستا، وهدف أول للقادم الجديد جواو فيليكس، فيما أكمل أنخل كوريا الخماسية.



ورغم أن ريال مدريد نجح في تسجيل 3 أهداف في الشوط الثاني، إلا أن النتيجة النهائية كانت ساحقة لصالح أتلتيكو (7ـ3). هزيمة اعتبرها بعض المشجعين بمثابة إهانة كبيرة لتاريخ النادي، والبعض الآخر ذهب لحد المطالب بإقالة زين الدين زيدان.



ونقلت صحيفة ميرور بعد اللقاء ردود أفعال بعض مشجعي ريال مدريد. وكتب أحد مشجعي الفريق على تويتر: "متى ستبدأ المطالبة بإقالة زيدان؟ إنه يفرط في بيل، وسيبايوس، ورودريجيز، ليحتفظ بناتشو ولوكاس. ربما زيدان لم يعد جيدًا بما يكفي لهذا النادي".