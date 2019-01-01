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فن

بالصور.. اختيار هند صبري في لجنة تحكيم "فينسيا" السينمائي

السبت 27/يوليه/2019 - 11:55 ص
هند صبري
هند صبري
منة سالم
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في إنجاز عالمي جديد تحققه النجمة هند صبري تم اختيارها في لجنة تحكيم أفضل عمل أول بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي وهو واحد من أهم ثلاثة مهرجانات سينمائية في العالم.

وتم تكريم هند صبري بجائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عامين، بالإضافة لحصولها على عشرة جوائز كبيرة منها أفضل ممثلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي عن فيلمها زهرة حلب عام ٢٠١٧ وثلاثة جوائز كأفضل ممثلة من المهرجان القومي للسينما المصرية عن أدوارها في الجزيرة واحلى الاوقات ومواطن ومخبر وحرامي، وأفضل ممثلة بأيام قرطاج السينمائية عن فيلمها صمت القصور، وأفضل ممثلة بمهرجان نامور الدولي للأفلام الناطقة بالفرنسية عن فيلمها عرايس الطين.

وفاز فيلمها صمت القصور الذي أخرجته المخرجة الكبيرة مفيدة تلاتلي بجائزة الكاميرا الذهبية من مهرجان كان السينمائي الدولي وشارك فيلمها مع المخرجة نفسها موسم الرجال في قسم نظرة ما بمهرجان كان بالإضافة لمشاركة فيلمها جنينة الاسماك مع المخرج يسري نصر الله في بانوراما مهرجان برلين السينمائي الدولي.

وقدمت هند عبر مسيرتها ٣٠ فيلما و٦ مسلسلات، بين تونس ومصر، من بينها ه كبطلة مطلقة وواحد بطولة مشتركة مع الراحل خالد صالح.

وعبرت هند صبري عن فخرها لكونها أول امرأة وفنانة عربية تشارك في هذا القسم المستحدث في المهرجان ولكونها ستتعامل مع لجنة تحكيم بهذا المستوى السينمائي العالمي.
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