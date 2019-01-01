"ميري": انعقاد لجنة القيد للصحفيين المشتغلين عقب عيد الأضحى

قال الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، إنه سيتم عقد لجنة القيد للمتقدمين للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين عقب عيد الأضحى المبارك.



وأوضح «ميري»، في تصريحات له، أنه سيتم تحديد موعد انعقاد اللجنة في اجتماع مخصص لذلك عقب إجازة عيد الأضحى.



كانت نقابة الصحفيين قد أغلقت باب تلقى أوراق الأعضاء للنقل لجدول المشتغلين الأسبوع الماضى.

