"حريات الصحفيين": اعتداء يسرا وإلهام شاهين على صحفية الدستور "جريمة"

أدان عمرو بدر رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الاعتداء الذي تعرضت له الزميلة رضوى عبد الغني المحررة بجريدة الدستور من قبل الفنانتين إلهام شاهين ويسرا وآخرين وذلك أثناء قيام الزميلة بتغطية العزاء الخاص بوالدة الفنانة يسرا.



وأضاف أن منع الزميلة من القيام بعملها أمر مرفوض وغير مبرر.



وقال "بدر" إن الاعتداء على الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم جريمة يحاسب عليها القانون، مؤكدا أن النقابة لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من سبوا الزميلة ومنعوها من القيام بعملها، وأن لجنة الحريات ستدافع عن كرامة كل الزملاء وعن حقهم في ممارسة عملهم بأمان.



كانت الزميلة رضوى عبد الغني محررة جريدة "الدستور" قد فوجئت خلال تغطيتها مراسم العزاء بإقدام الفنانة يسرا نحوها وسؤالها عن تحقيق الشخصية، وبمجرد إفصاحها عن هويتها الصحفية انفعلت عليها ووجهت لها عبارات الاستهجان اعتراضا منها على التغطية الصحفية، وهو ما فعلته أيضا الفنانة إلهام شاهين وبعض صديقاتها اللاتي توجهن إلى المحررة ودفعنها إلى خارج قاعة العزاء، مطالبات الأمن بطردها بعيدا عن محيط المسجد تماما.