الجمعة 26 يوليه 2019 الموافق 23 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

منوعات

إقبال على منتجات الألبان البيلاروسية فى جنوب غربى الصين

الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:27 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
وصل قطار شحن يحمل 41 حاوية من الحليب المجفف قادما من بيلاروسيا بقيمة 20 مليون يوان (2.91 مليون دولار أمريكي)، إلى مدينة تشنجدو حاضرة مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

وغادر قطار الشحن الصيني-الأوروبي الذي يحمل 1025 طنًا من الحليب المجفف، مينسك العاصمة البيلاروسية في منتصف يوليو الجاري ليقطع رحلة بمسافة 8536 كم ويصل إلى تشنجدو.

تم استيراد هذه الدفعة من الحليب المجفف من شركة غرينلاند للأعمال والتجارة التي تتوقع أن تواصل استيراد أكثر من 480 حاوية من منتجات الألبان من بيلاروسيا عبر 12 قطار شحن صيني-أوروبي آخر خلال العام الجاري.

وذكر وانج يي مساعد مدير عام الشركة، أن قيمة استيراد الحليب المجفف ستتجاوز 300 مليون يوان (43.66 مليون دولار أمريكي).

وأظهرت بيانات معنية من جانب بيلاروسيا أن البلاد قامت بتصدير 186.5 ألف طن من منتجات الألبان إلى الصين في عام 2018 بقيمة صادرات إجمالية بلغت 60.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة ثمانية أضعاف عن عام 2017.

وقال وانج إن الشركة ستوسع وارداتها من لحوم الأبقار ولحوم الدواجن والجبن والزبدة من بيلاروسيا في السنوات الثلاث التالية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

للمرة الثانية تجديد حبس منى الغضبان 45 يومًا في الفيديوهات الفاضحة

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. الحركة الكاملة لتنقلات مساعدي وزير الداخلية

منذ حوالي 17 ساعة

تأييد إلزام أحمد عز بدفع 700 ألف جنيه مصروفات مدرسية لـ"توأم زينة"

منذ حوالي 20 ساعة

اتجاه داخل الزمالك للاستغناء عن 8 لاعبين في أعقاب خسارة الدوري

ads

الصور

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

image description

مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه

image description

جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن

ads

الأكثر قراءة

صلاح وريال مدريد.. صحيفة بريطانية تكشف "حقيقة العرض"

شهيرة تكشف اللحظات الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي

للمرة الثانية تجديد حبس منى الغضبان 45 يومًا في الفيديوهات الفاضحة

مستندات.. التحقيقات الكاملة مع "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق واعترافات شركائه

ستوديو

إعلان الاسم النهائي لفيلم "تامر حسني" خلال أيام

شريف عرفة يكشف سر ابتعاده عن الدراما.. وينصح الممثلين بتركها

دخلها أقل من 2000 جنيه.. "التضامن": هذه الأسر تحت خط الفقر (فيديو)

أسامة كمال عن تأهل منتخب شباب كرة اليد: "راسنا مرفوعة"

ads

رياضة

بوكيتينو يعتذر لمانشستر يونايتد بعد التحامات عنيفة فى مباراة ودية

دى روسى قائد روما السابق ينضم إلى بوكا جونيورز

صلاح وريال مدريد.. صحيفة بريطانية تكشف "حقيقة العرض"

"الوزن" يدشن فعاليات ثانى جولات غراند سلام للجوجيتسو

الرئيس نيوز

ترامب: نضمن أن نسيطر على أي معركة نخوضها

السيسي يعلن الحداد 3 أيام لرحيل الرئيس التونسي

المعارضة السودانية: التوافق على تحقيق «سلام شامل» في مناطق النزاع

ريهام سعيد: حصلت لي "معجزة"

منوعات

مزارع لافندر بأستراليا توسع نشاطها لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها

دراسة: تغير المناخ أثر على البيئة الساحلية فى أستراليا

الطفيلية "آكلة للدماغ" تقتل رجلًا فى بحيرة أميركية

سونتشون تعتزم جذب 10 ملايين سائح هذا العام

كشكول

ننشر نتيجة المرحلة الاولي لتنسيق رياض الاطفال بالمدارس " التجريبية " في الجيزة

عشان متقعش في فخ الكيانات الوهمية.. ننشر قائمة شاملة بالجامعات المعتمدة من الأعلى للجامعات

٥٪ منح مجانية من الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة

تعليم الغربية: الاستراحات جاهزة لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

إسلام سياسي

تفاصيل جديدة بشأن فضيحة الفساد المالي لقادة الإخوان في تركيا

قيادي إخواني: التنظيم الدولي أقرّ الفساد المالي لقادة الجماعة بتركيا

داعش وطالبان "يهزان" كابول بـ3 تفجيرات كبرى

نورا.. قناصة داعش الحسناء التي ظهرت في العراق من جديد

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبناء الأخ العقيد
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «5»
مدحت بشاى
ميرفت مطر وجوقة الحنيّة الكدابة
مؤمن المحمدي
البلوك وحرية التعبير
المزيد

الثقافة

"الثقافة" تناقش التداعيات الخطيرة للتلوث البيئى (صور)

"أفريقيا فى عيون مصرية" معرض فنى بثقافة الجيزة

وائل خورشيد يكتب: متتالية التداعي

بيت الشعر بالأقصر يختتم دورة علم العروض والقوافي

صفحتنا ع الفيس بوك