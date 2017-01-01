إقبال على منتجات الألبان البيلاروسية فى جنوب غربى الصين

وصل قطار شحن يحمل 41 حاوية من الحليب المجفف قادما من بيلاروسيا بقيمة 20 مليون يوان (2.91 مليون دولار أمريكي)، إلى مدينة تشنجدو حاضرة مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.



وغادر قطار الشحن الصيني-الأوروبي الذي يحمل 1025 طنًا من الحليب المجفف، مينسك العاصمة البيلاروسية في منتصف يوليو الجاري ليقطع رحلة بمسافة 8536 كم ويصل إلى تشنجدو.



تم استيراد هذه الدفعة من الحليب المجفف من شركة غرينلاند للأعمال والتجارة التي تتوقع أن تواصل استيراد أكثر من 480 حاوية من منتجات الألبان من بيلاروسيا عبر 12 قطار شحن صيني-أوروبي آخر خلال العام الجاري.



وذكر وانج يي مساعد مدير عام الشركة، أن قيمة استيراد الحليب المجفف ستتجاوز 300 مليون يوان (43.66 مليون دولار أمريكي).



وأظهرت بيانات معنية من جانب بيلاروسيا أن البلاد قامت بتصدير 186.5 ألف طن من منتجات الألبان إلى الصين في عام 2018 بقيمة صادرات إجمالية بلغت 60.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة ثمانية أضعاف عن عام 2017.



وقال وانج إن الشركة ستوسع وارداتها من لحوم الأبقار ولحوم الدواجن والجبن والزبدة من بيلاروسيا في السنوات الثلاث التالية.