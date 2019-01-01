المغرب يبرم صفقة مع أمريكا لتطوير سلاحه الجوي‎

أبرم المغرب صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير محركات وميكانيك سلاح الجو المغربي، فضلًا عن صفقات تسلح أخرى، دون تحديد نوعيتها أو قيمة الصفقة الإجمالية.



وقالت صحيفة ”المساء“ المغربية، في عددها اليوم الخميس، إن الصفقة تخص محركات من نوع "220-220E-229-229EEP F100-PW-100-200-"، وهي محركات متطورة جدًا تشتغل بخاصية المحرك التوربيني المروحي النفاث، تستخدم في الطائرات من طراز إف 15 وإف 16، وهي الصفقة التي ستسلم في 30 يوليو 2024.



ويسعى المغرب أيضًا لتطوير أسطوله الجوي بطائرات "سبارتان" المتطورة، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 130 مليون يورو.



وتأتي هذه الصفقة بعد أشهر من إبرام المغرب صفقة عسكرية "غير مسبوقة" مع الولايات المتحدة الأمريكية للتزود بأسلحة متطورة، إذ ستتلقى المملكة بموجبها أسلحة ثقيلة عبر دفعات، ابتداءً من السنة المقبلة إلى 2021.