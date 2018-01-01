الإحصاء: صادرات مصر إلى ليبيا تتخطى 244 مليون دولار

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا ارتفع إلى 314 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2019 مقابل 162.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2018، بزيادة قدرها 151.3 مليون دولار خلال عام.



ولفت الإحصاء، إلى أن صادرات مصر إلى ليبيا ارتفعت إلى 244.4 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأبريل من عام 2019 مقابل 148.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 95.6 مليون دولار خلال عام.



كما سجلت الواردات من ليبيا ارتفاعًا إلى 69.6 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأبريل من 2019 مقابل 14 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 55.6 مليون دولار خلال عام.