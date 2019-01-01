الأردن يدين التفجيرات بكابول ومقديشو

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، الانفجارات الثلاثة المتتالية التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، كما أدانت التفجير الذي استهدف مبنى بلدية العاصمة الصومالية مقديشو.



وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان سلمان القضاة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم- تضامن الأردن مع حكومتي وشعبي أفغانستان والصومال في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلدين الصديقين.



وعبّر الناطق الرسمي عن أحر التعازي بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.