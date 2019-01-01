جدة تقترب من ضم نجم بالميراس البرازيلي

كشفت مصادر بنادي أهلي جدة السعودي من إبرام صفقة قوية من العيار الثقيل لتعزيز صفوف الفريق الأول في الموسم المقبل.



وافادت تقارير سعودية عن اقتراب أهلي جدة من حسم صفقة لاعب خط وسط فريق بالميراس البرازيلي لوكاس ليما خلال الصيف الحالي.الأهلي سيحصل على خدمات لوكاس ليما عبر دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فريق بالميراس البرازيلي.



ويتكفل النادي السعودي بدفع 8 ملايين دولار قيمة كسر عقد اللاعب البرازيلي لحسم الصفقة وضم اللاعب في الموسم الجديد.



الفريق السعودي نجح في التفوق على فريق فناربخشة التركي الذي يستهدف هو الآخر صانع الألعاب ليما.



ومن المنتظر أن يعلن "بترجي" رئيس النادي الاهلي السعودي عن الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، بعد الاتفاق مع اللاعب على تفاصيل عقده.