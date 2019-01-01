خان: هدفنا المشترك مع أمريكا هو التوصل لحل سلمي في أفغانستان

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن هدف بلدنا هو نفسه ما تهدف إليه الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتوصل إلى حل سلمي في أفغانستان في أسرع وقت ممكن.



ونقلت صحيفة (دون) الباكستانية اليوم الأربعاء عن كلمة خان أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي في واشنطن، قوله إنه سيبلغ الولايات المتحدة بما يمكن أن تفعله بلاده في عملية السلام الأفغانية.



وأضاف أن باكستان تحاول الآن بذل قصارى جهدها لإقناع طالبان بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لبدء الحوار، مشيرا إلى أن الأمر لن يكون سهلًا، لكنه أكد أن باكستان ستفعل كل ما في وسعها.



وأكد رئيس الوزراء الباكستاني مدى أهمية لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والذي أخبرهما بأن المضي قدمًا في العلاقة بين البلدين يجب أن يقوم على أساس الثقة المتبادلة.