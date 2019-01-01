الثلاثاء 23 يوليه 2019 الموافق 20 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

بولتون: فنزويلا تنخرط بأعمال عدوانية ضد واشنطن

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 03:52 ص
جون بولتون
جون بولتون
طباعة
ads
أدان جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، أفعال نظام فنزويلا، ووصفها بـ"الاستفزازية غير الشرعية" ضد طائرات سلاح الجو الأمريكي.

وأكد "بولتون"، في تغريدة عبر "تويتر"، أن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خرق القوانين الدولية، بمحاولة للانخراط في الأعمال العدوانية ضد الولايات المتحدة.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن الفنزويليين يريدون وضع نهاية للأزمة الإنسانية والقمع التعسفي الذي لا معنى له.

وشدد "بولتون" على وقوف واشنطن وبقوة مع فنزويلا من أجل عودة الديمقراطية.

وتعيش فنزويلا بالإضافة إلى الأزمة السياسية التي شهدتها مطلع العام الجاري بتنصيب المعارض خوان جوايدو نفسه رئيسا بالوكالة، أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخ هذا البلد الذي يملك أكبر احتياطي للنفط في العالم.

ويتوقع أن يصل التضخم إلى 10 ملايين بالمئة عام 2019، وفق صندوق النقد الدولي، وتضاعف النقص في الأدوية والوقود، وربع السكان بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة بحسب الأمم المتحدة.

وترى الحكومة أن فنزويلا ضحية "حصار" أمريكي تسببت فيه العقوبات الاقتصادية العديدة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلى فى المركز الـ52 والزمالك يتقدم فى التصنيف العالمى للأندية

منذ حوالي 14 ساعة

البدرى يتقدم باستقالته من بيراميدز ويعود للتدريب

منذ حوالي 10 ساعة

رسميًا.. انفصال معز مسعود وشيري عادل.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

كهربا يتحدث للمرة الأولى عن مصيره في الزمالك وموقفه من الأهلي (حوار)

ads

الصور

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

ads

الأكثر قراءة

رسميًا.. انفصال معز مسعود وشيري عادل.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. أردوغان مصاب بمرض لا شفاء له... هل يصلح لرئاسة تركيا؟

كهربا يتحدث للمرة الأولى عن مصيره في الزمالك وموقفه من الأهلي (حوار)

"التجنيد أوالترحيل".. كيف يساوم أردوغان اللاجئين السوريين على بقائهم في تركيا؟

ستوديو

الأمير أباظة يطلب من جمهور الفيشاوي الدعاء له بسبب تأخر حالته

من بينهم موظف تسويق.. «ستوديو» يرشح ثلاث وظائف للعسيلي

بعد واقعة الأوبرا .. الشرنوبي يستجيب للإعلام في الميما و«الطباخ» تتجاهل

عمرو أديب يلقن حمد بن جاسم درسا: "لا ترمي بلاك علينا"

ads

رياضة

مرتضى منصور يحسم موقفه من التفاوض مع حسام البدرى

الرئيس الجزائرى المؤقت ينهى مهام 5 قادة عسكريين كبار

أحمد حمدى يشبه أجواء الزمالك والجونة ببرشلونة وريال مدريد

رسميًا.. ريال بيتيس يعلن تعاقده مع نبيل فقير

الرئيس نيوز

بالصور: اكتشاف كنوز أثرية بالمدينتين الغارقتين في "أبو قير" بالإسكندرية

الوفد: "هيومن رايتس" فقدت مصداقيتها بعد لقاء قناة "مكلمين"

"الرئيس نيوز" يكشف: محاور "المؤتمر الوطني السابع للشباب" بالعاصمة الإدارية

مترو الأنفاق يعمل حتى الثانية صباحا خلال "عيد الأضحى"

منوعات

عكاز "ناجية" من تيتانيك يباع بأكثر من 60 ألف دولار

أغاني مؤتمرات الشباب.. إبداع يعبر عن الوطن والمستقبل (فيديو)

الرياح تعيد إشعال حرائق غابات في وسط البرتغال

ابنة الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون تضع مولودها الثالث

كشكول

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية في مدارس التعليم المزدوج بالقاهرة الكبري

«العجمي» يكرم اللجنة الإدارية لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

جامعة الأزهر تصدق على قرار تعيين مجموعة جديدة من المعيدين

اعتماد روضتين بـ"الوادى الجديد" الأزهرية

إسلام سياسي

14 قتيل و20 مصاب في انفجار بمطار مقديشو الدولي

واشنطن بوست: داعش عاد إلى العراق

خميس الجارحي – المنشق عن الإخوان – لـ "أمان": تركت الجماعة بعدما كشفت عوار فكرها.. (حوار)

"أيمن نور" يواصل نفاقه لـ "أردوغان" في تركيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
بريطانيا بين غروبين
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
سيد عبدالقادر
وليمة على جثة الوطن
المزيد

الثقافة

التكوين تطرح النسخة العربية لرواية "الأمواج"

الليلة.. "الجنس فى السينما المصرية" على طاولة صالون علمانيون

اليوم.. لقاء "المرأة فى الإبداع الروائى" باتحاد الكتاب

الليلة.. مؤلفات وطنية بالأوبرا فى ذكرى ثورة يوليو

صفحتنا ع الفيس بوك