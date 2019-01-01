بولتون: فنزويلا تنخرط بأعمال عدوانية ضد واشنطن

أدان جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، أفعال نظام فنزويلا، ووصفها بـ"الاستفزازية غير الشرعية" ضد طائرات سلاح الجو الأمريكي.



وأكد "بولتون"، في تغريدة عبر "تويتر"، أن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خرق القوانين الدولية، بمحاولة للانخراط في الأعمال العدوانية ضد الولايات المتحدة.



وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن الفنزويليين يريدون وضع نهاية للأزمة الإنسانية والقمع التعسفي الذي لا معنى له.



وشدد "بولتون" على وقوف واشنطن وبقوة مع فنزويلا من أجل عودة الديمقراطية.



وتعيش فنزويلا بالإضافة إلى الأزمة السياسية التي شهدتها مطلع العام الجاري بتنصيب المعارض خوان جوايدو نفسه رئيسا بالوكالة، أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخ هذا البلد الذي يملك أكبر احتياطي للنفط في العالم.



ويتوقع أن يصل التضخم إلى 10 ملايين بالمئة عام 2019، وفق صندوق النقد الدولي، وتضاعف النقص في الأدوية والوقود، وربع السكان بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة بحسب الأمم المتحدة.



وترى الحكومة أن فنزويلا ضحية "حصار" أمريكي تسببت فيه العقوبات الاقتصادية العديدة.