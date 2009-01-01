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عالم

قتيل في اشتباك بين شرطة نيجيريا ومحتجين شيعة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 06:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال مراسلون من رويترز إنهم شاهدوا اشتباكا بين الشرطة النيجيرية ومجموعة من المحتجين الشيعة في العاصمة أبوجا اليوم الاثنين، وإن واحدا على الأقل من المحتجين لقي حتفه على ما يبدو.

وتتظاهر الحركة الإسلامية في نيجيريا بانتظام منذ سنوات للمطالبة بالإفراج عن زعيمها إبراهيم زكزكي المحتجز منذ عام 2015.

وأثارت الاشتباكات بين الشرطة وأنصار زكزكي مخاوف من تحول الحركة الإسلامية نحو التطرف، مثلما فعلت جماعة بوكو حرام السنية عام 2009 بعد مقتل قائدها.

وسمع مراسلو رويترز دوي طلقات نارية وشاهدوا ما لا يقل عن مركبتين تحترقان وآثارا للدماء على أحد الطرق.

وقالت شرطة نيجيريا عبر تويتر "تتخذ الشرطة الإجراءات المناسبة للسيطرة على الوضع"، فيما وصفت الاضطراب بأنه "احتجاج عنيف".
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