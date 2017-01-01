معتز هوساوى يخضع لفحوصات أخيرة فى باريس

يخضع مدافع أهلي جدة معتز هوساوي في العاصمة الفرنسية باريس خلال الأيام المقبلة لمزيد من الفحوصات الطبية، قبل حصوله على الضوء الأخضر للعودة مجددًا إلى الملاعب.



وحرص مدرب الأهلي، برانكو إيفانكوفيتش، على أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية نهائية لتأكيد جاهزيته للمشاركة في المباريات.



وكان هوساوي قد ابتعد عن الملاعب نهاية الموسم ما قبل الماضي 2017/2018، بسبب معاناته من "انسداد في الشريان الرئوي".



وتعول جماهير أهلي جدة كثيرا على معتز هوساوي الذي يعتبرونه صمام أمان الفريق.



جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عاما، غاب عن قائمة المنتخب السعودي في مونديال روسيا 2018، وكأس آسيا 2019 بسبب مرضه.