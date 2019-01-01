إنفوجراف.. إرشادات "الصحة" لمرضى ضغط الدم خلال موسم الحج

أعلنت البعثة الطبية للحج إرشادات وزارة الصحة للحجاج المصابين بضغط الدم، خلال موسم الحج؛ تجنبًا للمضاعفات.



شددت البعثة على ضرورة تناول الأطعمة قليلة الأملاح والدهون مع تناول الخضروات والفواكه الطازجة، وتجنب تناول الأطعمة الغنية بالأملاح لتجنب ارتفاع ضغط الدم.



وأكدت ضرورة تجنب الأطعمة المخزونة والمعلبة، والتوقف عن التدخين والابتعاد عن المدخنين خلال فترة الحج.



وطالبت البعثة الحجاج بالحرص على تناول الأدوية بانتظام مع قياس مستوى الضغط بالدم بانتظام، بالإضافة إلى تجنب التعرض للقلق والتوتر.



وشددت على أنه في حال شعور الحاج بصداع شديد أو هبوط وإعياء يجب التوجه لزيارة طبيب البعثة الطبية.



يذكر أن وزارة الصحة وضعت خطة متكاملة لحماية الحجاج خلال موسم الحج.