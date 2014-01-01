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رياضة

الأهلى يحدد موقف رمضان ومروان من مواجهتى المقاولون والزمالك

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:26 م
جريدة الدستور
وكالات
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كشف الجهاز الطبي لفريق الأهلي، موقف رمضان صبحي، ومروان محسن، من مواجهتي المقاولون والزمالك، في آخر جولتين بالدوري المصري.

وأكَّد الجهاز الطبي، جاهزية الثنائي لخوض المباراتين الحاسمتين على لقب الدوري، الذي يسعى الفريق الأحمر للحفاظ عليه، وحرمان غريمه التقليدي الزمالك من الفوز باللقب الأول له منذ "2014- 2015".

وعانى رمضان من آلام جديدة في العضلة الضامة عقب ودية البلاستيك التي أقيمت يوم الجمعة، فيما اشتكى مروان محسن من كدمة قوية في قصبة القدم.

وأوضح الجهاز الطبي أن صبحي خضع لأشعة جديدة أثبتت تعافيه من الإصابة، كما أن مروان بات جاهزًا للمشاركة بالتدريبات بعد تخلصه من آثار الكدمة التي تعرض لها، ليصبح الثنائي على أتم الجاهزية للقاءين.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا ظهر الثلاثاء المقبل، في برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادًا لمواجهة المقاولون يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يستمر الفريق في المعسكر استعدادًا لمواجهة الزمالك الختامية في الدوري، يوم الأحد.
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