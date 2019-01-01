الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مصلى باب الرحمة بالأقصى

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، واستولت على بعض الأثاث من داخله.



وكان الاحتلال اقتحم قبل فترة مصلى باب الرحمة، واستولى على قواطع خشبية وخزائن لأحذية المصلين.



وفي سياق آخر، يواصل الأسير سلطان خلف، 38عامًا، من بلدة برقين جنوب غرب مدينة جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي؛ رفضا لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي.



وذكر نادي الأسير، وعائلة الأسير خلف، أن الأسير سلطان خلف مضرب عن الطعام منذ يوم الخميس الماضي، فور إبلاغه بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويله للاعتقال الإداري؛ علما أن قوات الاحتلال اعتقلته بداية الشهر الجاري، ولم توجه له أي لائحة اتهام.

