سقوط تاجري مخدرات بالحوامدية

نجح رجال مباحث مركز شرطة الحوامدية، في إسقاط اثنين من أخطر تجار المخدرات بالمركز، وبحوزتهما كمية من الهيروين المخدر، وأسلحة نارية وذخيرة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.



وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات للنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث مركز شرطة الحوامدية مفادها قيام "نور. م "، 30 سنة، مقيم مني الأمير، "بهاء. م"، 32 سنة، مقيم قرية أم خنان، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، فضلًا عن حيازتهما أسلحة نارية لحماية تجارتهما الآثمة.



وبإجراء تحريات المباحث اللازمة، والاستعانة بالمصادر السرية، وتأكد العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة من المعلومات الواردة، تم استئذان النيابة العامة، وإعداد مأمورية برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة أبو النمرس والحوامدية، والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث المركز، والقبض عليهما وضبط بحوزتهما كمية من الهيروين المخدر، بندقية وفرد خرطوش، مبلغ مالي، هواتف محمول، طلقات نارية، واقتيادهما إلى ديوان المركز.



وبمواجهتهما أقرا خلال التحقيقات التي أجريت معهما بحيازتهما الهيروين المخدر بقصد الاتجار، والأسلحة النارية بقصد حماية تجارتهما، المبلغ المالي حصيلة بيع المخدرات الأخرى، والهواتف المحمولة لسهولة التواصل مع عملائهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

