ضبط سائق هارب من حكم بالسجن المؤبد في العبور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من إلقاء القبض على سائق هارب من حكم بالسجن المؤبد، بالعبور وتم التحفظ على المتهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، بضبط المدعو "محمد.أ.م"، 31 سنة، سائق، ومقيم فيصل بولاق الدكرور - جيزة، المحكوم عليه فى القضية رقم 989 لسنة 2016م جنايات قسم العبور ( مخدرات ) كلى رقم 4101 لسنة 2016، حصر رقم 252 لسنة 2017، بالسجن المؤبــد تم التحفظ على المتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.