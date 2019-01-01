بالفيديو والصور.. السيسى يجرى زيارة تفقدية للكلية الحربية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة فجر اليوم، الكلية الحربية، حيث تابع برامج التدريب اليومية لرفع الكفاءة البدنية، وكذلك الإعداد المهارى لطلبة الكلية، بحضور الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.



وشارك الرئيس طلبة الكلية الحربية في نشاطهم الرياضي فجرًا، كما تحدث خلال الجولة مع طلبة الكلية الحربية، مؤكدا أن التدريبات تعد أحد أهم الركائز في بناء ضباط وقادة المستقبل داخل القوات المسلحة وتنمية قدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ومقدراته، كما أكد إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين مسلح بالقدرات البدنية والعلمية والمهارات القتالية العالية لمواجهة التحديات الراهنة.



وأوصي الرئيس الطلبة بالحفاظ على استعدادهم الذهني والقتالي المرتفع، والتمسك بالمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية، وإعلاء قيم الانضباط العسكري والتضحية من أجل الوطن.



وأكد الرئيس لطلبة الكلية الحربية أن عليهم مسئولية كبيرة بأن يكونوا قدوة لجميع شباب مصر، فضلًا عن دورهم المستقبلي في حماية الوطن والحفاظ على مقدراته".



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