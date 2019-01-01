أوراق القبول مجانا مقابل قنينة بلاستيك مستعملة في مدرسة إندونيسية

طلبت لجنة القبول في إحدى المدارس الثانوية بإندونيسيا من جميع الطلبة المتقدمين إحضار قنينة بلاستيكية مستعملة مقابل الحصول على أوراق القبول.



وقالت مديرة مدرسة جوجونالان في مدينة كلاتن بمقاطعة جاوة الوسطى: "نريد غرس العادة المبكرة للحد من النفايات البلاستيكية".



وأضافت: "في المدارس الأخرى يطلب من المتقدمين دفع خمسة آلاف روبية (25 سنتًا أمريكيًا) مقابل أوراق القبول، هنا يمكن الحصول على ملف القبول مقابل قنينة بلاستيكية مستعملة".



وأشارت المسؤولة إلى أنه سيتم إعادة تدوير الزجاجات التي تم جمعها في صنع الطوب الذي يراعي البيئة، واستخدامه في عمل سور للمدرسة أو احتياجات أخرى، وأن المدرسة تمكنت من جمع 500 زجاجة بلاستيك مستعملة في يومين فقط.



وأشارت صحيفة (جاكرتا بوست) عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه لطالما دعت المدرسة للحد من النفايات البلاستيكية، وإدارة برنامج الحمية البلاستيكية "بلاستيك دايت" الذي شجع طلابها على تقليل استخدامهم اليومي من البلاستيك.