ليبيا تطالب باريس بتقديم توضيحات بشأن وجود أسلحة فرنسية

طالبت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الامم المتحدة الخميس، باريس بتقديم توضيحات "عاجلة"، عقب اقرار فرنسا بأن صواريخ عثِر عليها داخل قاعدة تابعة للمشير خليفة حفتر قرب طرابلس هي صواريخ عائدة للجيش الفرنسي.



وطالب وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة نظيره الفرنسي جان إيف لودريان "بتوضيح الآلية التي وصلت بها الأسلحة الفرنسية التي عثر عليها في غريان، إلى قوات حفتر، ومتى تم شحنها وكيف سُلِّمت".