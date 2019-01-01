رمضان صبحي: لن نتنازل عن حسم الدوري

قال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أجواء المعسكر الحالي بمدينة أليكانتي الإسبانية استعدادا لاستئناف منافسات بطولة الدوري الممتاز جيدة للغاية، مؤكدا عدم التنازل عن حسم لقب المسابقة المحلية لإسعاد جماهير القلعة الحمراء.



وأوضح صبحي - في تصريحات اليوم الخميس - أن كل الأمور تسير بشكل جيد سواء في مقر الإقامة أو ملاعب التدريب.. مضيفا أن هناك حالة من التركيز يعيشها جميع اللاعبين استعدادا للمرحلة الهامة المقبلة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني وضع برنامجا تدريبيا مكثفا لتجهيز الفريق، متضمنا المران على فترتين قبل المواجهات الودية لرفع معدلات اللياقة الفنية والبدنية.



وأشار إلى أن ودية "سوكر سمارت" الإسباني كان الهدف من ورائها رؤية معظم اللاعبين وتكوين انطباع عن كل لاعب، بينما سيمنح الجهاز الفني مساحة أكبر لمعظم اللاعبين في ودية "نيو بورت كاونتي" الإنجليزي المقرر لها مساء اليوم.



وأعرب صبحي عن تفاؤله بالمرحلة القادمة في ظل المجهود الكبير الذي يبذله اللاعبون والجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي قائلا "لاشك أن هناك تطورا إيجابيا في المستوى بشكل عام، ونحن نشعر به جميعا وهذا هو المهم من وجهة نظري حتى يرتفع مستوى الفريق بالشكل الذي يساعده على التتويج بلقب الدوري وإسعاد جماهير الأهلي".



وتابع قائلا: "لاسارتي يتحدث معي بشكل ايجابي للغاية ويدفعني دائما لتحقيق المزيد من النجاحات لكتابة تاريخ يظل دائما محفورا في أذهان الجماهير، فضلا عن بعض التعليمات الفنية التى يريد تطبيقها في المباريات".



وحول تجديد إعارته مع الأهلي هذا الموسم، أعرب صبحي عن سعادته بالاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد، قائلا "عشت أصعب أسبوع في حياتي قبل تجديد الإعارة، ولهذا أتوجه بالشكر لمجلس إدارة الأهلي بعد وقوفه بجانبي وتحقيق رغبتي في البقاء، ولهذا أنا أجتهد في التدريبات من أجل الظهور بالصورة التي تتمناها جماهير الأهلي ولتحقيق كل البطولات في الموسم الجديد".

