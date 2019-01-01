رئيس وزراء الجزائر الأسبق يمثل أمام القضاء لاتهامه فى قضايا فساد

مثل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، اليوم الخميس، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر العاصمة للاستماع لأقواله في إطار مواصلة التحقيقات في قضايا فساد مالي تتعلق بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.



وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، قد تلقت من النائب العام بمجلس قضاء الجزائر يوم الثلاثاء الماضي، ملف الإجراءات المتبعة في قضية معزوز أحمد، ورئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، وثلاثة وزراء سابقين في اتهامات بقضايا فساد مالي.



وقالت النيابة العامة بالمحكمة العليا ستباشر إجراءات المتابعة القضائية وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية.



يذكر أن أويحيى يخضع حاليًا للحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة على ذمة اتهامه في قضايا فساد مالي أخرى.