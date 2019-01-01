لوبيز: رفض روما شبه مستحيل

قال الحارس الإسباني، باو لوبيز، الذي تعاقد معه روما قادما من ريال بيتيس، مقابل 23.5 مليون يورو، اليوم الخميس، إن الانضمام للنادي الإيطالي يعني "خطوة للأمام" في مسيرته، بعدما عاش "مرحلة مهمة" مع فريقه السابق.



وأكد لوبيز في مقابلة، نشرت على الموقع الرسمي لنادي العاصمة الإيطالية "وصولي إلى روما يمثل خطوة للأمام في مسيرتي، أعتقد أنها كانت اللحظة المثالية لاستغلال هذه الفرصة، وأعتقد أنني قادر على تولي هذه المسئولية".



وتابع: "سعيد بالوصول إلى ناد تاريخي، وضع ثقته في.. سعيد للغاية بوجودي هنا".



ولم يتردد لوبيز (24 عاما)، الحارس السابق لكل من بيتيس وإسبانيول وتوتنهام، في قبول عرض النادي الإيطالي، الذي أصبح أغلى حارس مرمى في تاريخه.



وقال في هذا الصدد: "حين يهتم ناد مثل روما بك، فمن شبه المستحيل أن تقول لا.. بيتيس كان مرحلة مهمة في مسيرتي، على المستوى المهني.. لكنني أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لقبول تحدٍ جديد".

