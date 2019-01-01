نقابة المهن الموسيقية تغلق باب الترشح وتفتح باب التنازلات

أغلقت نقابة المهن الموسيقية باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ومنصب النقيب بعد الحصول على موافقة هيئة قضايا الدولة على الإشراف على كل ما يخص العملية الانتخابية وفقا لنصوص القانون.



وتقدم نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر النقيب الحالي، والفنان مصطفي كامل بأوراقهم على مقعد نقيب الموسيقيين.



كما تقدم للمنافسة على عضوية مجلس إدارة النقابة 46 عضوا وهم: "مصطفى حلمي إبراهيم، حسن فكري عبد الله، داواد محمد سمير جميعي، علي عبد الحليم علي عبد السلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمي، محسن سيد أحمد مرسي، محمود خالد محمود صقر، عاصم أحمد إبراهيم المنياوي، محمد فاروق الشافعي، محمد عبد الله أحمد محمد، وليد أحمد عبد الغفار علام، محمد حسن عواد، أحمد العيسوي ولد أبو مسلم، عمرو كامل محمد كامل شيحة، خالد عبد الله فرج عبد الحليم، حلمي محمد علي عبد الباقي، مصطفي محمد السيد خليل الجندي، زينهم محمد مصطفي، رضا رجب حسنين، سيد السمان محمد أنور، مصطفي عبد الله مصطفي داغر، عادل محمد مصطفي، أسرار كمال محمد بشير، محمد السعيد عمر الخولي، خالد عبد المنعم طه، أيمن أمين عبد اللطيف، عدلي ياقوت حسن نور الدين، محمد صبحي علي السيد، أيمن محمد سمير سالم، علاء سيد أحمد سلامة، نادية مصطفي علي بيومي، منصور محمد كمال بيومي، محمد السيد محمد طنطاوي، أحمد محمد محمد أبو المجد، وفا حسين وفا علي، محمود عبد الفتاح محمد الطيب، محمد أبو اليزيد الغنيمي، أشرف عبد الحميد أحمد السعداوي، شريف علي حمدي، أحمد رمضان أحمد شعبان، خالد محمد بيومي السيد، منال إسماعيل الغرباوي، عبد الحكيم عبد الغني محمود أحمد، جميل محمد الشرقاوي، هشام زكي بلح".



واستمر تلقى استمارات المشاركة على منصب النقيب حتى يوم 10 يوليو، ومن المقرر أن يتم فتح باب التنازلات والتراجع عن الترشيح خلال الفترة من 13 إلى 15 يوليو، أما باب الطعون فيبدأ في الفترة من 16 إلى 18 يوليو، وسيتم إعلان الأسماء النهائية لخوض الانتخابات يوم السبت 20 يوليو، تمهيدا لإجراء الانتخابات يوم الثلاثاء 30 يوليو، والإعادة يوم الثلاثاء 6 أغسطس.