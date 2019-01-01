"التموين" تضبط مصنع لتعبئة الشاي الفاسد

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين، بوزارة الداخلية، الأربعاء، حملات مكبرة، تستهدف مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي.



أسفرت جهود تلك الحملات - خلال 24 ساعة - بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط مالك مصنع غير مرخص، لتعبئة الشاي، بمنطقة برج العرب بالإسكندرية؛ لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها طن و200 كيلو جرام شاى غير صالح للاستهلاك الآدمي.



تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابات المختصة.