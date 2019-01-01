ورشة عمل بعلوم الإسكندرية عن "تقييم الموضوعات البحثية"

نظمت كلية العلوم جامعة الإسكندرية ورشة عمل بعنوان "تقييم الموضوعات البحثية وطرق اختيار المجلات المناسبة للنشر"، بمبنى الشاطبي حاضرها الدكتور أحمد يونس المشرف على مكتب النشر العلمي والأستاذ بقسم الرياضيات وعلوم الحاسب الآلي.



تناولت المحاضرة كيفية تقييم الاهتمام العالمي بموضوع بحثي معين بأستخدام سيفال SciVal وسكوبس Scopus وشبكة العلوم Web of Science وطرق البحث عن المجلات المناسبة للنشر وهي المجلات التي تهتم بنشر الابحاث في هذا الموضوع البحثي وطرق زيادة فرص قبول البحث للنشر، كما تناولت المحاضرة طرق البحث عن الدول والجامعات والباحثين والخبراء المتخصصين في هذا الموضوع البحثي لإنشاء أوجه تعاون مختلفة.



كما تم شرح قرار مجلس الجامعة رقم 31 لسنة 2019 بشأن مكافأت النشر العلمي ودعم الجامعة لمصاريف النشر.