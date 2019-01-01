شرق بورسعيد: منطقة خدمات الإسكان تشمل 7 مشروعات على مساحة 202 فدان

قال المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة شرق بورسعيد، إن منطقة خدمات الإسكان الاجتماعي تشمل 7 مشروعات على مساحة 202 فدان، يجري منها حاليا تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بقيمة 21 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز نحو 15%، وتنفيذ نادي اجتماعي بتكلفة 4.6 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ بلغت 90%.



وأوضح "منيع" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يجري الآن تنفيذ مركز طبي بتكلفة 5.5 مليون جنيه، وأن نسبة إنجاز المشروع بلغت 90%، وتنفيذ حضانة بتكلفة 4.2 مليون جنيه بنسبة إنجاز 77%، وتنفيذ سوق تجاري لمشروع الإسكان الاجتماعي بقيمة 1،9 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 90%، والجهاز بصدد الانتهاء من تنفيذ وحدة دفاع مدني بقيمة 4.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى أننا على وشك الانتهاء من تنفيذ قسم شرطة بقيمة 10.1 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع نحو 35%.