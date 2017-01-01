نقابة الموسيقيين تنعى شقيقة المطربة أمينة

نعى هاني شاكر نقيب الموسيقيين، "عزة" شقيقة الفنانة أمينة، داعيا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.



وقال هاني شاكر إن الراحلة لم تكن مجرد شقيقة للمطربة أمينة، لكنها كانت بمثابة الأب والأم لها وكانت تدعمها دائما في كل ما تقوم به.



وتوفيت عزة في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد أزمة صحية مفاجئة بمنزلها.