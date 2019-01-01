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الصحة

دراسة: استهلاك الحليب ومنتجات الألبان يكافح الإصابة بالأمراض المزمنة

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:25 ص
منتجات ألبان
منتجات ألبان
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ألقت دراسة حديثة الضوء على أن استهلاك كمية كافية من الحليب ومنتجات الألبان في مراحل مختلفة من الحياة يمنع الأشخاص من الإصابة بأمراض مزمنة؛ فهناك علاقة إيجابية بين الاستهلاك المعتدل من الحليب أثناء الحمل والوزن عند الولادة، والمحتوى المعدني للعظام أثناء مرحلة الطفولة، بالإضافة إلى ذلك، قد يقلل تناول الحليب ومنتجات الألبان يوميا من خطر التعرض لوهن العظام والأسخربوط بين كبار السن.

وشدد الباحثون على أن الحليب ومنتجات الألبان لا تحتوى على العديد من العناصر الغذائية فحسب بل يسهم أيضا في تلبية المتطلبات الغذائية للبروتين والكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور والبوتاسيوم والزنك وعنصر السلينيوم وفيتامين "أ" وفيتامين "ب -12" وحمض البانتوثنيك.

ووجد الباحثون أن الاستهلاك المعتدل لهذه المجموعة الغذائية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وسرطان المثانة، في حين لم يتم العثور على رابطات لسرطان البروستاتا.

وعلى العكس من ذلك، أشارت الدراسة إلى أن استهلاك مثل هذه المنتجات، خاصة الألبان قليلة الدسم والزبادي قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكر.. ويبدو أن تقوية منتجات الألبان باستخدام فيتوستيرول وأحماض أوميجا- 3 الدهنية تشكل استراتيجية مناسبة لتحسين المؤشرات الحيوية لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
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