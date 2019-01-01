الاتحاد يرغب في ضم أحمد رفعت

تلقى أحمد رفعت لاعب الوسط المهاجم بفريق الزمالك عرضا من نادي الاتحاد السكندري للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المفاوضات المكثفة التي أجرها مسؤولو زعيم الثغر مع اللاعب في الأيام القليلة الماضية.



وتشهد الفترة الحالية مفاوضات بين اللاعب ومسؤولي الاتحاد للاتفاق على التفاصيل المادية بشأن انتقاله للفريق في الموسم المقبل.



وكان رفعت تلقى عروضا من أندية أنبي والمقاصة وسموحة في الفترة الماضية قبل أن يدخل الاتحاد السكندري في المفاوضات مع اللاعب بعد انتهاء اعارة اللاعب لانبي.