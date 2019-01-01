السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

لايف ستايل

آخر صيحات المكياج في أسبوع الموضة بباريس

السبت 06/يوليه/2019 - 03:43 م
جريدة الدستور
رشا نصر
طباعة
شهد حَفل افتتاح أسبوع الموضة بباريس 2019 بصيحات مكياج متميزة وجريئة، تُبعد المرأة العصرية عن الإطلالات العادية أو التقليدية، والتي كان أبرزها رسمات الأيلاينر الجريئة التي أتت ساحرة وجذابة، والشفاه البراقة جدًا المفعمة بالأنوثة، فيما لم يغب المكياج الطبيعي إطلاقًا عن عروض أسبوع الموضة 2019 في باريس.

إليك في ما يلي، أبرزت صيحات المكياج التي أطلقتها الدور العالمية في بداية أسبوع باريس للموضة 2019.

مكياج شانيل
لم تخرج دار شانيل Chanel عن إطار المكياج الهادئ والطبيعي، في عروض أزيائها ضمن أسبوع الأزياء الراقية لخريف 2019، والذي ارتكز بشكل أساسي على لون البشرة الفاتح والموحد، وظلال العيون باللون البيج النيود، وأحمر الشفاه المات الطبيعي. إلا أن ما ميز مكياج ديور بشكل أساسي، هو رسمات الأيلاينر الأسود الرفيع والمحدد الذي يبدأ من وسط الجفون العليا الداخلية، مسحوبًا الى الخارج بطريقة مجنحة وأسلوب عصري.

مكياج ديور
أما مكياج ديور Dior في أسبوع الموضة الباريسي للهوت كوتور 2019، فكانت سمته الرئيسية مكياج العيون السموكي الحاد، الى جانب الخطوط المات المستقيمة التي تظلل العين من الجهتين العليا والسفلى. في المقابل، تخلت ديور في عرضها عن الماسكرا، حيث لم تستخدمها على رموش عارضاتها، بل اكتفت بالعين الدخانية المسحوبة بالظلال السوداء الجذابة. أما بالنسبة الى أحمر الشفاه، فاختارته طبيعيًا خاليًا من الألوان.

مكياج Schiaparelli
بدورها، ركزت دار Schiaparelli على مكياج الشفاه، الذي استخدمت فيه الشفاء الثقيلة والبارزة، مستخدمةً أحمر الشفاه البراق جدًا واللامع، بألوان قوية مثل الأحمر والزهري. لكنها في المقابل، اعتمدت مكياج العيون الطبيعي جدًا، ولون البشرة الموحد. وبالتالي، سيكون مكياج الشفاه البراق إحدى أبرز صيحات موضة المكياج لخريف 2019.

مكياج Armine Ohanyan
لقد أتى المكياج الذي اعتمدته دار Armine Ohanyan في أسبوع باريس للهوت كوتور، عصريًا للغاية، فقد ارتكز على تحديد العين برسمات الأيلاينر الرفيع والمحدد عند أعلى الخط العلوي للعين، مسحوبًا نحو خارج العين، لكن ما لفت الأنظار في مكياج هذه الدار، هو الأكسسوارات المميزة الموضوعة عند طرف العين من الخارج، والتي يبدو أنها ستكون من أجرأ صيحات المكياج في المرحلة المقبلة، وقد أتت مترافقة مع الرموش المجنحة الى الأعلى.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

10 أطعمة.. ابتعد عنها بعد الثلاثين

منذ يوم

رسميًا.. مجلس الوزراء يقر الأسعار الجديد للمنتجات البترولية.. بنزين 92 بـ8 جنيهات

منذ يوم

كيف تحسب فاتورة الغاز المنزلى بعد الزيادة الجديدة؟

منذ حوالي 8 ساعات

روسيا: مصرع 22 شخصا وإصابة 2500 جراء فيضانات سيبيريا

ads

الصور

image description

حزن لاعبى المغرب وفرحه بنين

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

image description

"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

الونش أحدث ضحايا المنتخب الوطني بعد كوكا وجنش

ستوديو

عبدالحفيظ: نبني فريقًا قويًا وديانج جزء من خطة المستقبل

عبد الرحمن أبو زهرة ممازحًا حفيدته: البوسة بـ 50 جنيه (فيديو)

"البحث العلمي": الأكاديمية تنفذ أكبر مشروع في جنوب المتوسط

مؤلف "أهو ده اللي صار" يعلن فوزه بالجائزة الذهبية كأفضل مسلسل عربى

ads

رياضة

بطولة ويمبلدون: بارتي في الدور الرابع للمرة الأولى وسيرينا تواصل مشوارها

الدوري الأميركي: لينارد وافق على الانتقال الى كليبيرز

البلجيكي ميركس يقود مراسم انطلاق سباق فرنسا للدراجات

ديسابر مدرب أوغندا يقترب من تدريب بيراميدز

الرئيس نيوز

"الدستورية" تؤيد مشاركة العاملين في أرباح الشركات المساهمة

انفجار سيارة مفخخة بالقرب من وزارة جيش الاحتلال في إسرائيل

الشرطة التركية تضبط داخل سيارة مادة تستخدم في صناعة رؤوس نووية

مجددا.. الحكومة تنفي رفع أسعار السلع التموينية بعد تحريك الوقود

منوعات

روسيا تودع البحارة الـ14

تعرف على أفضل دولة لحياة المغتربين ومدينة عربية في قائمة أفضل الرواتب عالميًا

وجبة مثالية لمرضي السكر

الإعلان عن بيع مسدسين عمرهما 4.5 مليار سنة

كشكول

الخميس.. وكيل "إعلام" الأزهر يناقش دكتوراه حول التطبيقات القرآنية على الفكر العربي المعاصر

"صيدلة المنوفية" تستعد لإعلان نتائج الكلية ومراجعة كتب العام الجديد

الصاوي يتفقد المعاهد الأزهرية بالإسكندرية لمتابعة استعدادات الدور الثاني و التقديم الالكتروني

تنسيق 2019.. جدول اختبارات القدرات بتربية رياضية بنين حلوان

إسلام سياسي

أنباء عن إغلاق قناة وطن الإخوانية بسبب خلافات العاملين بها

خناقة بين عصام تليمة وآيات عرابي بسبب "حد الزنا"

داعش يتبنى الهجوم على مرقد للشيعة في أفغانستان

ضحية القرضاوي: فقيه الإخوان يوجه استخبارات الجماعة بتأديب معارضيه

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
بسنت حسن
على المحارة
أحمد سليم
إنها مصر
المزيد
ads

الثقافة

فاطمة ناعوت ترد على الجدل المثار حول مشاركة البابا في صالونها الثقافي

وزيرة الثقافة: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة الفكر المتطرف

من قلب النجع.. "خفير الدرك" مين هناك؟

عز الدين نجيب يناشد النقاد بالتكاتف لإنقاذ المتاحف المصرية

صفحتنا ع الفيس بوك