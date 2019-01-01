رمضان صبحى: هدفنا التتويج بكل البطولات الموسم المقبل

عبر رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن سعادته باستمراره مع الفريق بعد الاتفاق مع نادي هدرسفيلد الإنجليزي على تمديد عقد إعارته لمدة موسم.



وقال صبحي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن تمسك الجهاز الفني بتواجده مع الفريق يدفعه للقتال وبذل أقصى الجهد، مشيرا إلى أنه يقدر الجهود التي بذلها مسئولو النادي؛ لاستمراره مع الأهلي لإسعاد الجماهير في المرحلة المهمة المقبلة.



وأضاف اللاعب أن هدفه هو التتويج مع الفريق بكل البطولات، في ظل الدوافع الكبيرة لدى جميع اللاعبين في المرحلة الحالية لحسم لقب الدوري والفوز بدوري أبطال إفريقيا.



وشدد صبحي على أن الفريق يسعى لإسعاد الجماهير بالفوز بالبطولات، مؤكدا أن القادم سيكون أفضل، في ظل الخبرات الكبيرة الموجودة في الفريق بالإضافة إلى التدعيمات المميزة.



وكان الأهلي استعار رمضان صبحي في يناير الماضي لمدة ستة أشهر، وانتهت فترة إعارته مطلع الشهر الجاري، قبل أن يعلن مسئولو الأهلي أمس الجمعة عن تمديد إعارته لمدة موسم واحد.



ويستعد الأهلى من خلال معسكر في إسبانيا، لاستئناف مباريات الدوري بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في 19 من الشهر الجاري.



وتتبقى للأهلي مباراتان في الدوري أمام المقاولون العرب والزمالك، ويحتاج أربع نقاط لحسم اللقب للمرة 41 في تاريخه.



ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 74 نقطة حصدها خلال 32 مباراة، ويليه بيراميدز برصيد 70 نقطة حصدها في 34 مباراة، ويشكل الزمالك المنافس الوحيد للأهلي حاليا، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة حصدها خلال 31 مباراة.