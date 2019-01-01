القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي تستعد لعملية عسكرية موسعة ضد غزة

تستعد القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي لعملية عسكرية في قطاع غزة المحاصر، في حال اقتضى الأمر ذلك، إذ أجرى سلاح الجو تدريبات كبيرة، وكذلك فريق التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى لواء جعفاتي، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وقالت "يديعوت أحرونوت"، في تحقيق موسع لها، نشرته اليوم الجمعة، إن القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال تكمل استعداداتها لحرب موسعة ضد غزة، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي مع ذكرى مرور خمس سنوات على عملية الجرف الصامد التي شنها الجيش على القطاع المحاصر.



وأكدت أن اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" الذي عقده بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، في مقر فرقة غزة في غلاف القطاع، كان رسالة إلى الفصائل الفلسطينية بأن تل أبيب مستعدة لجميع السيناريوهات.



وحضر اجتماع الكابينت الأخير كل من: أفيف كوخافي رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، وتمير هايمن قائد الاستخبارات العسكرية، وهرتسي هاليفي قائد القيادة الجنوبية، وكميل أبوركن منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية، ودرور شلوم قائد لواء الأبحاث في الاستخبارات العسكرية، وأهارون حليفا قائد ركن العمليات بجيش الاحتلال.