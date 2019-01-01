اعتقال قيادي بارز بـ"داعش" في محافظة صلاح الدين العراقية

اعتقلت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين.



وأعلنت فرقة الرد السريع بالقوات العراقية، في بيان مساء الخميس، اعتقال القيادي البارز بتنظيم "داعش" في قضاء الطوز شرقي محافظة صلاح الدين، وذلك وفق قناة "السومرية نيوز" العراقية.



وقالت الفرقة في بيانها إن "فوج مغاوير فرقة الرد السريع القى القبض، اليوم، على احد قيادات داعش في قضاء الطوز".



وكشف فرقة الرد السريع عن أن المعتقل مطلوب "وفق المادة ٤١ ارهاب"، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال تمت "بتعاون مع استخبارات الفرقة".



وتعتقل السلطات العراقية من وقت لآخر العديد من قيادات وخلايا داعش النائمة خاصة في المحافظات التي كانت معقلا له قبل القضاء عليه العام الماضي.