مطالب بإقالة آلان جيريس من تدريب تونس

شنت الجماهير التونسية حملة قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإقالة الفرنسي آلان جيريس من منصبه كمدير فني لمنتخب نسور قرطاج عقب الظهور الباهت للمنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.



منتخب تونس تأهل إلى دور الستة عشر بكأس أمم إفريقيا ولكنه فشل في تحقيق أي فوز خلال 3 مباريات أمام أنجولا ومالي وموريتانيا بدور المجموعات، ليحتل المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.



وكشفت تقارير صحفية عن دراسة الاتحاد التونسي لكرة القدم إقالة آلان جيريس من منصبه قبل مواجهة غانا، لحساب ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.



يذكر أن الاتحاد كان قد قرر أقالة المعد الذهني، دافيد مارسال، الذي جلبه المدرب معه عند تعاقده مع الاتحاد المحلي.