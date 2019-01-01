برشلونة يصارع الكبار على لاعب يوفنتوس

انضم برشلونة للصراع الشرس بين كبار أندية أوروبا، للظفر بخدمات لاعب يوفنتوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن برشلونة انضم للصراع على جواو كانسيلو مدافع يوفنتوس، والذي اقترب من الرحيل عن صفوف السيدة العجوز هذا الصيف.



وجذب كانسيلو اهتمام أندية مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، خلال الأسابيع الأخيرة، ما سيشعل المنافسة على ضمه.



وأشارت الصحيفة إلى أن الأداء المتوسط لكانسيلو منذ يناير/ كانون الثاني، وحتى نهاية الموسم الماضي، دفع الجماهير لنسيان بدايته القوية للموسم، وبالتالي أصبح أقرب للرحيل.



وانضم كانسيلو لصفوف يوفنتوس الصيف الماضي، قادمًا من فالنسيا، بعد فترة إعارة قضاها في صفوف إنتر ميلان.



يذكر أن ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد لليوفي، هو من أعطى الضوء الأخضر للاستغناء عن كانسيلو هذا الصيف.