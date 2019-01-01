محترف أهلي جدة السعودي يتفق مع سلافيا براغ التشيكي

اقترب الدولي الروماني نيكولاي ستانسيو، صانع ألعاب نادي أهلي جدة السعودي، من الرحيل عن صفوف الراقي خلال الصيف الحالي.



تقارير رومانية كشفت عن اقتراب لاعب خط الوسط نيكولاي ستانسيو نجم أهلي جدة من الانتقال للدوري التشيكي الموسم المقبل.



وتلقى محترف الأهلي السعودي عرضًا من فريق سلافيا براغ التشيكي؛ للحصول على خدماته بعد نهاية الموسم الجاري.



وتوصل اللاعب الروماني لاتفاق مع النادي التشيكي، حيث ينتظر وصوله لمدينة براغ خلال الساعات المقبلة للاتفاق النهائي مع إدارة سلافيا.



ستانسيو انضم لفريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادمًا من سبارتا براغ، حيث شارك في 10 مباريات فقط مع الأهلي وأحرز هدفين فقط.