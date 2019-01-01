مون يخبر ترامب بأنه يستطيع عبور الحدود إلى الشمال قبيل اللقاء التاريخى

صرح مسئول كوري جنوبي ببعض التفاصيل الخفية للاجتماع التاريخي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قرية بانمونجوم الحدودية في المنطقة المنزوعة السلاح.



قال المسئول بالمكتب الرئاسي الكوري - البيت الأزرق - إنه قبل دقائق من عبور الحدود بين الكوريتين إلى كوريا الشمالية في نهاية الأسبوع الماضي، سأل الرئيس الأمريكي الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إن كان من المقبول عبور خط الحدود.



أجاب "مون" قائلًا: "لا مشكلة إذا صافحت (الزعيم) وعبرت الحدود ممسكا بيده،" وفقا لتصريحات المسئول.



جرت المحادثة أثناء انتظار الرئيسين الكوري الجنوبي والأمريكي في "بيت السلام" الواقع في الجزء الجنوبي من قرية الهدنة الحدودية، وصول الزعيم الشمالي.



عندما وصل كيم، تأكد ترامب مجددا مما إذا كان بإمكانه العبور إلى أراضي الدولة الشيوعية. أكد كيم لترامب بأنه يمكنهما عبور خط ترسيم الحدود العسكري معًا وتقدما عدة خطوات في الأراضي الشمالية قبل أن يلتقطا صورة معا ويعودا إلى الجنوب.



جددت لحظة العبور التاريخية ذكرى لحظات ممثالة حينما قام الرئيس مون بعبور خط الحدود مع كيم في أول قمة لهما في بانمونجوم في أبريل من العام الماضي.



وقال المسؤول دون ذكر مزيدا من التفاصيل أنه بعد إنتهاء اللقاء في المنطقة منزوعة السلاح، شكر ترامب مون وسلمه بعض "الرسائل المهمة."